التحالف العربي: صاروخ ميليشيا الحوثي على جازان استهدف المناطق المدنية

عدن (أ ش أ)

أكد العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن أن الصاروخ الذي أطلقته المليشيات الحوثية على مدينة جازان استهدف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) عن المالكي قوله إن إطلاق الصاروخ على جازان يثبت استمرار النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية بقدرات نوعية.

وقد اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي في وقت سابق من اليوم الثلاثاء صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على جازان حيث نجحت القوات في تدمير الصاروخ قبل أن يصل إلى هدفه.

يشار إلي أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت في 5 من الشهر الجاري صاروخا باليستيا فوق نجران أطلقته ميليشيات الحوثي من داخل الأراضي اليمنية دون إحداث أي خسائر بالأرواح.