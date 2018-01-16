حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني العراقي ينسحب من حكومة إقليم كردستان

أربيل (أ ش أ)

أعلن الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني العراقي، صلاح الدين بهاء الدين، انسحاب حزبه من حكومة إقليم كردستان.

ونقلت قناة العراقية عن بهاء الدين قوله إن قرار الانسحاب جاء بموافقة أغلبية أعضاء القيادة العامة في الحزب، مشيرا إلي أن قرار الانسحاب ليس معناه أن الاتحاد الإسلامي ضد حكومة الإقليم.

وأوضح أن حزب الاتحاد الإسلامي قدم خلال الفترة الماضية مشاريع تهدف إلى خدمة مصالح المواطنين لتوفير الرواتب وتطهير قوائم الناخبين والتدقيق في واردات النفط، كاشفا في الوقت ذاته أن بقاء الحزب في هذه الحكومة تسبب له في الإحراج أمام الشعب ومؤيديه.

كان الاتحاد الإسلامي الكردستاني قد أمهل في 24 ديسمبر الماضي حكومة إقليم كردستان حتى يوم 15 يناير الجاري لإجراء الإصلاحات وتحسين الأوضاع المعيشية وفي حال عدم استجابة الحكومة سيعلن موقفه الحاسم بشأن المشاركة في حكومة الإقليم.