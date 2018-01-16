أكثر الكلمات إنتشاراً

القبض على محافظ المنوفية الدوري المصري سد النهضة انتخابات الرئاسة القدس المحتلة

مقتل السياسي الصربي إيفانوفيتش في إطلاق نار بكوسوفو

01:36 م الثلاثاء 16 يناير 2018
مقتل السياسي الصربي إيفانوفيتش في إطلاق نار بكوسوفو

أوليفر إيفانوفيتش

بلجراد - (أ ش أ):

قال محامي السياسي الصربي "أوليفر إيفانوفيتش"، اليوم الثلاثاء، إن موكله توفي متأثرا بإصابته جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين شمالي كوسوفو.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن التلفزيون الرسمي في صربيا أن إيفانوفيتش أصيب إثر تعرضه لإطلاق نار أمام مكاتب حزبه.

وأشارت الشبكة إلى أن محكمة في كوسوفو قد أدانت إيفانوفيتش البالغ من العمر 64 عاما في اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب إبان الصراع الذي دار رحاه خلال الفترة بين عامي 1998-1999.. إلا أنه تم إلغاء الحكم وإعادة محاكمته.

هذا المحتوى من

إطلاق نار أوليفر إيفانوفيتش كوسوفو صربيا

الخبر التالى:

وسط صمت دولي .. أطفال غوطة دمشق يموتون "خنقًا بالحصار"

إعلان

أخبار قد تهمك

الأخبار المتعلقة

الأكثر قراءة الآن

إعلان

التعليقات

إعلان