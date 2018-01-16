مقتل السياسي الصربي إيفانوفيتش في إطلاق نار بكوسوفو

بلجراد - (أ ش أ):

قال محامي السياسي الصربي "أوليفر إيفانوفيتش"، اليوم الثلاثاء، إن موكله توفي متأثرا بإصابته جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين شمالي كوسوفو.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن التلفزيون الرسمي في صربيا أن إيفانوفيتش أصيب إثر تعرضه لإطلاق نار أمام مكاتب حزبه.

وأشارت الشبكة إلى أن محكمة في كوسوفو قد أدانت إيفانوفيتش البالغ من العمر 64 عاما في اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب إبان الصراع الذي دار رحاه خلال الفترة بين عامي 1998-1999.. إلا أنه تم إلغاء الحكم وإعادة محاكمته.