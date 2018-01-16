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مقتل 23 من إرهابيي داعش في غارات بطائرات بدون طيار شرق أفغانستان

12:49 م الثلاثاء 16 يناير 2018
مقتل 23 من إرهابيي داعش في غارات بطائرات بدون طيار شرق أفغانستان

طائرة بدون طيار

كابول - (أ ش أ):

قتل ما لا يقل عن 23 مسلحا ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي وجماعات متمردة أخرى، في غارات منفصلة بطائرات بدون طيار في إقليم نانجارهار شرق أفغانستان.

وأفاد بيان صادر عن فيلق "سيلاب 201" بالجيش الأفغاني اليوم الثلاثاء- بحسب وكالة أنباء خاما برس الأفغانية- بأن الغارات الجوية الأخيرة نفذت في مقاطعتي اشين وشيرزاد.

وأوضح البيان أن الطائرات الأمريكية بدون طيار استهدفت مخبأ المسلحين في منطقة ماركي بمقاطعة شيرزاد، مما أسفر عن مصرع مسلحين اثنين، وتدمير سيارة ومدفع رشاش من طراز "بي كاي إم"، وقاذفة صواريخ، وبندقية "ايه كي -47"، بينما قتل ما لا يقل عن 21 إرهابيا في غارة جوية أخرى بالقرب من منطقة ماماند داجا بمقاطعة اشين.

وطبقا لما ذكره الفيلق، لم يسقط ضحايا من السكان المحليين أو قوات الأمن جراء هذه الغارات. ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية، بما فيها حركة طالبان وتنظيم داعش، على البيان حتى الآن.

كابول داعش الإرهاب أفغانستان الجماعات المسلحة غارات جوية طائرات بدون طيار

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