الإمارات: لدينا أدلة ضد الدوحة.. والطائرات المدنية التي تعبر قطر"غير آمنة"

كتبت- رنا أسامة:

قالت الإمارات إن الطائرات العسكرية القطرية اقتربت من الطائرتين المدنيتين لمسافة تقل عن 400 قدمًا، حسبما أعلن مدير عام هيئة الطيران المدني الإماراتي، اليوم الثلاثاء.

وكشف مدير عام الهيئة الإماراتية، أن أبوظبي لديها "أدلة وبراهين ضد قطر لتقديمها للمنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)"، وفق ما ذكرته شبكة سكاي نيوز.

وقال إن "الطائرات المدنية التي تعبر المجال الجوي القطري غير آمنة".

كانت قطر نفت ما وصفته بادعاءات من الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية عن اعتراض طائرات قطرية مقاتلة لطائرة مدنية إماراتية، وأوضحت أن هذا "ادعاء عارٍ من الصحة تمامًا".

وقالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية القطرية، لؤلؤة راشد الخاطر، الاثنين، إن "الادعاء يأتي بعد يوم واحد من حادثة اختراق طائرة عسكرية للنقل الجوي من نوع (سي-130) تابعة للإمارات بأجواء قطر.. الذي تنوي قطر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه".

وتابعت "يبدو أن هيئة الطيران بالإمارات تحاول من خلال نشرها ادعاءات كاذبة استباق الأحداث والتغطية على خبر اختراق الطائرة العسكرية الإماراتية الأجواء القطرية".

وأضافت المتحدثة أنه "يبدو من ناحية ثانية أن الإمارات تحاول لفت الأنظار بعيدا عن حوادث أخرى سببت لها أزمات إعلامية في اليومين الماضيين وتحاول التغطية عليها عن طريق خلق الفقاعات الإعلامية غير المؤسسة على وقائع حقيقية".

وأكدت أن قطر تؤكد التزام قواتها الجوية الأميرية بأعلى معايير السلامة الجوية وحرصها على سلامة المدنيين.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات قالت في وقت سابق، الاثنين، إن "مقاتلات قطرية اعترضت طائرة مدنية إماراتية خلال رحلة اعتيادية إلى المنامة أثناء تحليقها في المسارات المعتادة".

واعتبرت الهيئة الإماراتية أن "هذا التصرف يشكل تهديدا سافرًا وخطيرًا لسلامة الطيران المدني، وخرقًا واضحًا للقوانين والاتفاقيات الدولية".