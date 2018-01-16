الأمم المتحدة: أكثر من 22 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات

(أ ف ب)

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 22 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات في اليمن حيث يزداد خطر حصول مجاعة، بسبب النزاع مع المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، والحكومة المدعومة من السعودية.

وأشار تقرير جديد لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إلى أن 22,2 مليون يمني (76% من السكان) بحاجة إلى المساعدة في هذا البلد الفقير بزيادة 1,5 مليون شخص خلال الأشهر الستة الماضية.

وتابع التقرير أن خطر حصول مجاعة في تزايد اذ يعاني 8,4 ملايين شخص من الجوع في مقابل 6,8 ملايين في 2017.

وتشمل هذا الأرقام اكثر من نصف محافظات البلاد من بينها 72 منطقة من اصل 95 هي الاكثر تعرضا لخطر المجاعة.

وأضاف التقرير أن أكثر من 1500 مدرسة في البلاد تعرضت لأضرار أو دمرت بالكامل نتيجة النزاع المستمر منذ ثلاث سنوات، كما تحتل مجموعات مسلحة بعض المدارس.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت العام الماضي ان اليمن يشهد "اسوأ أزمة انسانية في العالم".

ويشهد اليمن الذي يعد من أفقر الدول العربية، نزاعا وتدخلا من تحالف تقوده السعودية منذ مارس 2015 دعما لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، وأسفر عن مقتل اكثر 8750 شخصا واصابة اكثر من 51 الفا بجروح من بينهم عدد كبير من المدنيين.

كما أشارت منظمة الصحة العالمية الى أن انتشار وباء الكوليرا في البلاد منذ إبريل الماضي أسفر عن وفاة اكثر من 2200 شخص.