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رئيس مجلس النواب الأمريكي ينتقد تصريحات ترامب بشأن الدول الإفريقية

11:34 م الإثنين 15 يناير 2018
رئيس مجلس النواب الأمريكي ينتقد تصريحات ترامب بشأن الدول الإفريقية

بول رايان رئيس مجلس النواب الأمريكي

واشنطن (أ ش أ)

انتقد بول رايان، رئيس مجلس النواب الأمريكي، الأوصاف المسيئة التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب، مؤخراً، على المهاجرين من الدول الإفريقية وهايتي.

وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية، الليلة، أن رايان، وهو جمهوري بارز، وصف تصريحات ترامب بأنها "مؤسفة للغاية وغير مفيدة". 

وكان ترامب قد تراجع عن وصف المهاجرين من الدول الإفريقية بأنهم "قادمون من المجاري"، حيث أكدـ في تصريحات صحفيةـ أنه "ليس عنصرياً وأنه آخر شخص يمكن أن يوصف بالعنصرية".

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