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600 ألماني يقاتلون في صفوف تنظيم داعش بسوريا والعراق حتى الآن

11:28 م الإثنين 15 يناير 2018
600 ألماني يقاتلون في صفوف تنظيم داعش بسوريا والعراق حتى الآن

داعش

برلين - (أ ش أ)

رجح بيتر فرانك، المدعي العام الاتحادي في ألمانيا، أن يصل عدد الألمان المستمرين في القتال إلى جانب تنظيم "داعش" الإرهابي إلى زهاء 600 شخص.

وقال فرانك، في حديث متلفز، أوردته قناة (روسيا اليوم) الفضائية مساء اليوم الاثنين، إن النيابة العامة والأجهزة الأمنية مشغولة بتقصي مصير هؤلاء الآن.

وأضاف "هل سيبقون في سوريا والعراق؟ هل سيعودون؟ استخباراتنا بصفة خاصة مطالبة حاليا بالإجابة عن هذا السؤال".

وأوضح المدعي العام أن قرابة ألف ألماني قد سافروا إلى سوريا والعراق، وأن ما يتراوح بين 100 و150 منهم لقوا حتفهم هناك، فيما عاد إلى ألمانيا نحو 300 فرد.

وسبق للحكومة الألمانية أن أعلنت مؤخراً أنها تتوقع عودة أكثر من 100 طفل إلى ألمانيا معظمهم من الرضع، وهم من أبناء المقاتلين الألمان الذين انضموا إلى "داعش".

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