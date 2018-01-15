مسئول بالداخلية التونسية يؤكد عودة 117 إرهابياً من بؤر التوتر

تونس - (أ ش أ)

أكد العميد بوزارة الداخلية التونسية، هشام المدب، صحة المعلومات بشأن ورود قائمة تشير إلى عودة 117 مسلحاً من بؤر التوتر إلى تونس.

وأوضح المدب- في جلسة استماع بلجنة التحقيق البرلمانية بشأن شبكات التسفير- أن 500 إرهابي تونسي في بؤر التوتر مصيرهم مازال مجهولاً إلى اليوم، فيما تم القضاء على 2500 إرهابي من إجمالي 6 آلاف إرهابي تونسي التحقوا بهذه البؤر.

وفي سياق آخر ، اعتبر المدب أن السلم العام في تونس مهدد لأسباب أبرزها عدم تمكن المصالح الأمنية من مصادرة ما يصل إلى 60 في المائة من بنادق الصيد غير المرخصة خاصة في المناطق الحدودية، موضحا أن هذا السلاح يمكن استخدامه في أعمال الشغب.