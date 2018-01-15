الإمارات تنفذ أضخم مشروع لتخزين المياه المحلاة في العالم

أبوظبي - (د ب أ)

أعلنت الإمارات، اليوم الاثنين، عن تنفيذ "أضخم مشروع لتخزين المياه المحلاة ذات الجودة العالية في العالم بتكلفة 61ر1 مليار درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم).

ويضم المشروع شبكة من 315 بئراً تمتد تحت رمال صحراء أبوظبي، مزودة بمضخات لاسترجاع المياه، ويغذيه أحد أطول خطوط الأنابيب في الإمارات بمعدل 7 ملايين جالون (نحو 32 ألف متر مكعب) يوميا لأكثر من 27 شهرا.

ويقوم المشروع الضخم "على مبدأ حقن مياه عذبة في أحواض شحن فوق الخزانات الجوفية الطبيعية".

وقال مدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، سيف الصيعري، للصحفيين اليوم، إن "هذا المشروع الحيوي من شأنه تمكين إمارة أبوظبي من احتلال المرتبة الأولى عربيا والثالثة عالميا، من حيث كمية التخزين والمرتبة الأولى عالميا ،من حيث عدد الآبار الجوفية والمرتبة الأولى عربيا والثانية عالميا، من حيث سرعة استرداد المياه".

وتابع الصيعري "تكمن أهمية المشروع في كونه يعزز الأمن المائي ومرونته في إمارة أبوظبي، من خلال حقن آبار المياه الجوفية بمياه التحلية عالية الجودة، التي لا يمكن تخزينها فوق سطح الأرض بسبب عوامل التلوث والظروف الأخرى".