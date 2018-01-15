أكثر الكلمات إنتشاراً

السيسي في المنوفية القبض على محافظ المنوفية التعديل الوزاري سد النهضة انتخابات الرئاسة القدس المحتلة

إضرابات جديدة في اليونان قبل تصويت البرلمان على إجراءات إصلاحية

01:14 م الإثنين 15 يناير 2018
إضرابات جديدة في اليونان قبل تصويت البرلمان على إجراءات إصلاحية

البرلمان اليوناني

أثينا - (د ب أ):

توقفت وسائل النقل العام في أثينا اليوم الاثنين، كما تم إلغاء أو تغير مواعيد عشرات الرحلات الجوية، وذلك في إطار سلسلة من الإضرابات التي تتزامن مع تصويت البرلمان اليوناني على إجراءات إصلاحية بناء على طلب الجهات المانحة.

ونظمت النقابات إضرابات تشمل إضراب مراقبي الحركة الجوية لمدة ثلاث ساعات، بالإضافة إلى إضراب العاملين في نظام النقل العام بأثينا والمدارس والمستشفيات الحكومية.

وتشمل الإجراءات التي من المقرر أن يصدق عليها البرلمان اليوم متطلبات أكثر صرامة من النقابات الراغبة في الدعوة لإضرابات وتسهيل إغلاق المنشآت وإجراءات أخرى.

كما تعتزم النقابات تنظيم سلسة من المظاهرات المناهضة للتصويت بوسط أثينا.

ومن المتوقع أن تنهي اليونان برنامج إنقاذها في أغسطس المقبل. وكانت أثينا قد اعتمدت على ثلاث حزم إنقاذ متتالية من دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي.

إضرابات اليونان البرلمان الرحلات الجوية

الخبر التالى:

ميانمار تبنى مخيما لاستقبال 30 ألفا من الروهينجا العائدين للبلاد

إعلان

أخبار قد تهمك

الأخبار المتعلقة

الأكثر قراءة الآن

إعلان

التعليقات

إعلان