إضرابات جديدة في اليونان قبل تصويت البرلمان على إجراءات إصلاحية

أثينا - (د ب أ):

توقفت وسائل النقل العام في أثينا اليوم الاثنين، كما تم إلغاء أو تغير مواعيد عشرات الرحلات الجوية، وذلك في إطار سلسلة من الإضرابات التي تتزامن مع تصويت البرلمان اليوناني على إجراءات إصلاحية بناء على طلب الجهات المانحة.

ونظمت النقابات إضرابات تشمل إضراب مراقبي الحركة الجوية لمدة ثلاث ساعات، بالإضافة إلى إضراب العاملين في نظام النقل العام بأثينا والمدارس والمستشفيات الحكومية.

وتشمل الإجراءات التي من المقرر أن يصدق عليها البرلمان اليوم متطلبات أكثر صرامة من النقابات الراغبة في الدعوة لإضرابات وتسهيل إغلاق المنشآت وإجراءات أخرى.

كما تعتزم النقابات تنظيم سلسة من المظاهرات المناهضة للتصويت بوسط أثينا.

ومن المتوقع أن تنهي اليونان برنامج إنقاذها في أغسطس المقبل. وكانت أثينا قد اعتمدت على ثلاث حزم إنقاذ متتالية من دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي.