قطر تنفي اعتراض مقاتلاتها طائرة مدنية إماراتية

كتبت- رنا أسامة:

نفت قطر اعتراض مقاتلاتها طائرة إماراتية مدنية، حسبما أفادت قناة العربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

كانت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، ذكرت أن مقاتلات قطرية اعترضت طائرة مدنية كانت في رحلة إلى العاصمة البحرينية، المنامة، الاثنين، أثناء تحليقها في المسار المعتاد.

وقالت هيئة الطيران المدني الإماراتية، بحسب وام، إن أبوظبي ترفض تهديد سلامة حركة الطيران وأكّدت أن "الإمارات ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان أمن وسلامة حركة الطيران المدني".

وأشارت الهيئة الإماراتية إلى أن الطائرة كانت في رحلة اعتيادية "مُجدولة ومعروفة المسار وكانت مستوفية جميع الموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليًا".

ويأتي ذلك في ظل الأزمة الخليجية المُستعرة منذ أكثر من 7 أشهر، بعد أن قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية وروابطها التجارية مع قطر، متهمة إيّاها بدعم وتمويل الإرهاب، الأمر الذي تنفيه الدوحة بشدة.