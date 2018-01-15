ترامب: "لست عنصريا"

واشنطن - (أ ف ب):

اكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاحد على انه "ليس عنصريا" وذلك بعد تصريحات نُقلت عنه ووصف فيها بلدانا يأتي منها المهاجرون بانها "حثالة"، مثيرا استياء شديدا في العالم.

واصدر ترامب الجمعة نفيا على تويتر للتعبير الذي نسبته اليه صحيفتا "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز".

وكان عضو مجلس الشيوخ الديموقراطي ديك دوربن الذي حضر الخميس اجتماعا في البيت الابيض لاعضاء مجلس الشيوخ للبحث في مشروع نص حول الهجرةالاجتماع، اكد ان الرئيس استخدم تعبير "حثالة الدول" عدة مرات.

وقال ترامب للصحافيين في نادي ترامب الدولي للجولف في وست بالم بيتش بفلوريدا حيث كان يتناول العشاء مع زعيم الغالبية الجمهورية بمجلس النواب كيفن مكارثي "انا لست عنصريا. انا الشخص الاقل عنصرية الذي تُقابلونه".

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر لم تسمها ان ترامب سأل الخميس خلال المناقشات "لماذا يأتي كل هؤلاء الاشخاص القادمين من حثالة الدول الى هذا البلد؟"، موضحة انه كان يشير الى دول أفريقية وهايتي والسلفادور.

ولم ينف البيت الابيض التصريحات أو يعترض عليها. وقال ان "بعض الشخصيات السياسية في واشنطن تختار الدفاع عن دول اجنبية لكن الرئيس ترامب سيعمل دائما من أجل مصلحة الشعب الاميركي".

وتطرق ترامب الاحد الى مسألة الهجرة، مكررا عبر تويتر رفضه لبرنامج يانصيب التأشيرات الذي يسمح بالحصول على الاقامة المعروفة بالبطاقة الخضراء.

وكتب ترامب في تغريدة "انا، كرئيس، اريد ان يأتي اشخاص الى بلادنا لمساعدتنا في ان نصبح اقوياء وعظماء مجددا، اشخاص يأتون عبر نظام يستند الى الجدارة. لا مزيد من اليانصيب! اميركا اولا".

- تفاؤل حيال كوريا الشمالية -

من جهة ثانية بدا ترامب في فلوريدا متفائلا حيال الملف الكوري الشمالي.

وقال الرئيس الاميركي "سنرى ما سيحدث مع كوريا الشمالية. لدينا محادثات رائعة تجري حاليا. تعرفون الالعاب الاولمبية. اشياء كثيرة قد تحدث".

واكد ترامب انه كان يحاول التوصل الى اتفاق حول الهجرة، ولكن خصومه الديموقراطيين كانوا غير متعاونين. وقال "نحن جاهزون ومصممون وقادرون على انجاز اتفاق حول "داكا" (مختصر "الاجراءات المؤجلة للأطفال الوافدين").

ووضع الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما برنامج "الاجراء المؤجل للذين وصلوا في سن الطفولة" (ديفيرد اكشن فور تشايلدهود ارايفلز - داكا) في 2012.

وهو يسمح لمئات آلاف المهاجرين الشباب الذين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية عندما كانوا اطفالا، العمل والدراسة في الولايات المتحدة بصورة شرعية.

وقال ترامب "لا اعتقد ان الديموقراطيين يريدون التوصل الى اتفاق. الاشخاص الذين يخضعون لبرنامج +داكا+ يجب ان يعلموا ان الديموقراطيين هم الذين لن ينجزوا الاتفاق".

وكان ترامب اعلن في سبتمبر الماضي الغاء برنامج "داكا" لكنه ارجأ تطبيق القرار لاعطاء الكونغرس مهلة ستة أشهر أي حتى مارس المقبل من اجل اعداد حل دائم.

وتابع الرئيس الاميركي ان المشرعين الديموقراطيين "لا يريدون فرض الامن على الحدود. لدينا اشخاص يتدفقون. لا يريدون القضاء على المخدرات، ويريدون تقليص نفقات الجيش، وهو ما لا يمكننا فعله".

ويقول محللون ان اجمالي الناتج المحلي الاميركي قد يخسر 215 مليار دولار اذا خرج "الحالمون" (اي الشبان الذين يشملهم برنامج داكا)، البالغ عددهم 800 الف من سوق العمل، في وقت يواجه كثر صعوبات في ايجاد وظائف شاغرة.

وكان قاض فدرالي جمد الاسبوع الماضي قرار وقف العمل ببرنامج "داكا" بانتظار صدور حكم نهائي بشان مبررات الغائه. ومن شأن ذلك السماح للمشمولين بهذا البرنامج بتجديد اقاماتهم ما لم تبطل محكمة من درجة اعلى القرار القضائي.