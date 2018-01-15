مُعارض قطري يكشف حقيقة فيديو "الجزيرة"حول احتجاز الإمارات للشيخ عبدالله آل ثاني

كتبت- رنا أسامة:

كشف الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، حقيقة مزاعم قناة "الجزيرة" القطرية، حول احتجاز الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، أحد أبرز أفراد الأسرة الحاكمة القطرية، في دولة الإمارات. وقال إن مقطع الفيديو الذي نشرته القناة "قديم ومُسجّل في ظروف خاصة".

وكتب الشيخ سلطان، نجل أول وزير خارجية قطري وأحد المعارضين لنظام تميم، عبر تويتر: "الفيديو المثار والذي يظهر فيه الشيخ #عبدالله_بن_علي قديم وقبل ان ينشأ حسابه على تويتر ونعلم الظروف التي دعته لقوله آنذاك ونطمن الجميع بسلامته وسينشر الشيخ عبدالله رسميا عبر حسابه مايؤكد ذلك".

وكانت مصادر إماراتية أكدت، الأحد، عدم صحة الفيديو الذي وصفته بـ"المُفبرك"، منوّهة بأن الشيخ عبدالله توجه إلى الإمارات بإرادته الكاملة، وله مطلق الحرية في مغادرتها متى شاء ذلك.

وفي هذا الصدد، نفى عضو إمارة أبوظبي، الدكتور علي النعيمي، رئيس دائرة التعليم والمعرفة، مزاعم قناة "الجزيرة" القطرية، وكتب في تغريدة عبر تويتر، الأحد: "أخبرني مصدر موثوق بأن الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني طلب الاستجارة بالإمارات حرصًا على سلامته ونتيجة وجود روابط أسرية له بها، وتم انتقاله إليها بهدوء قبل فترة بناء على طلبه".

وأضاف: "الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني أقام خلال هذه الفترة معززًا مُكرمًا في دولة الإمارات بعيدًا عن الأضواء تلبية لرغبته ولتخوفه على سلامته".

وتابع: "الشيخ أشار مراراً إلى التهديدات الموجهة ضده من خلال رسائل مبطنة وأخرى واضحة مصدرها النظام القطري نتيجة مواجهته للنظام خلال الأزمة".

ونقل المسئول الإماراتي عن المصدر الذي وصفه بالموثوق تأكيده أن "الشيخ عبدالله بن على آلِ ثاني حرّ في قرار مغادرته للإمارات لأية وجهة يختارها وبإمكانه المغادرة متى شاء. ومن السهل ملاحظة بصمات أصابع تنظيم الحمدين على الفيديو المنتشر الذي عودنا على صناعة الفبركة وإخراج الأكاذيب، ولم تكن هذه الفبركة الأولى ولن تكون الأخيرة".

كانت قناة الجزيرة زعمت، أمس الأحد، احتجاز الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، أحد أبرز أفراد الأسرة الحاكمة القطرية، في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشرت القناة القطرية، على حسابها الرسمي عبر تويتر، مقطعًا مُصوّرًا يظهر فيه الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني يؤكّد فيه أنه "قيد الاحتجاز" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، "بعد استضافة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد" له.

وأكّد الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، بحسب الفيديو، أن "دولة قطر بريئة من أي مكروه قد يحدث له".

وقال نصًا في الفيديو- الذي جاء في صوت ضعيف، ولم تكشف الجزيرة مكان أو توقيت تسجيل المقطع: "أنا موجود الآن ضيف عند الشيخ محمد بن زايد. ولكن الآن لست في وضع ضيافة ولكن في وضع حجز. وخايف يصير عليّ أي حاجة ويتهموها في قطر، فحبيت أبلغكم إذا صار علي أي حاجة إن قطر بريئة منها، وإن أي شيء يحدث بعد الآن يتحمل مسؤوليته الشيخ محمد.. سلامي على شعب الإمارات والسعودية وأشكرهم شكرًا جزيلًا".

ولم تُصدر الإمارات بيانًا رسميًا للتعليق على تلك المزاعم حتى الآن.

ويأتي ذلك في ظل الأزمة الخليجية المُستعرة منذ أكثر من 7 أشهر، بعد أن قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية وروابطها التجارية مع قطر، متهمة إيّاها بدعم وتمويل الإرهاب، الأمر الذي تنفيه الدوحة بشدة.

وتردّد اسم الشيخ عبدالله آل ثاني وسيطًا في أزمة الحُجّاج القطريين في موسم الحج الماضي.

وكان من أوائل أفراد الأسرة الحاكمة القطرية الداعين إلى اجتماع لحل الأزمة الخليجية، سبتمبر الماضي، ثم تبعه في ذلك الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني الذي اجتمع مع ما أُطلِق عليهم بـ"وجهاء وعقلاء قطر" لبحث "إنقاذ قطر"، في ديسمبر الماضي.