هبوط اضطراري لطائرة خاصة بمطار الكويت بسبب خلل في عجلاتها

الكويت - (أ ش أ)

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، الأحد، عن هبوط اضطراري لإحدى الطائرات الصغيرة الخاصة في مطار الكويت الدولي بسبب خلل في عجلاتها.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، عن بيان بهذا الشأن، إن الطائرة هبطت إثر تعرض عجلاتها لخلل بسيط استدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات، موضحة أن الطائرة هبطت بسلام وبشكل طبيعي بعد اتخاذ كل اجراءات الأمن والسلامة دون وقوع أية إصابات.