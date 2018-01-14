نتنياهو: تعاون استخباراتي بين إسرائيل والهند في الحرب على الإرهاب

تل ابيب - (د ب ا):

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده تشارك معلومات استخبارية مع الهند في اطار الحرب ضد الإرهاب، موضحا أن المعلومات الاستخبارية الإسرائيلية ساعدت في إحباط نحو 30 عملية إرهابية كبيرة في أنحاء العالم خلال السنوات الأخيرة.

جاءت تصريحات نتنياهو في سياق مقابلة أجراها معه التليفزيون الهندي، مساء اليوم الأحد، بمناسبة زيارته نيودلهي.

كما نوه نتنياهو، في التصريحات التي بثتها هيئة البث الإسرائيلي، بالتعاون بين البلدين وعلاقاته الوثيقة برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي،

قائلا ان العلاقات لم تتأثر بتصويت الهند الى جانب القرار الأممي المضاد للاعتراف الامريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأضاف أن إسرائيل والهند ستعززان التعاون بينهما في العديد من المجالات التكنولوجية.

وعلى صعيد آخر، قال رئيس الوزراء: "إننا نقوم بشكل منتظم بتدمير البنى التحتية لانفاق حماس والجهاد الإسلامي"، محذرا "الحركتين الارهابيتين من مغبة تحدي إسرائيل".

وبدوره قال رئيس لجنة الخارجية والامن البرلمانية افي ديختر إن الدوائر الأمنية لم تتغلب تماما بعد على تهديد الأنفاق ولكنها تَسير في الاتجاه الصحيح. وأضاف أن الأنفاق لا تزال تشكل تهديدا استراتيجيا على إسرائيل، بسبب النطاق الهائل للحفريات التي نفذتها التنظيمات الإرهابية في السنوات الأخيرة.

وأوضح ديختر أن حماس تستخدم في الأنفاق بعض مواد البناء التي يتم نقلها إلى قطاع غزة.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن صباح اليوم الأحد أنه استكمل تدمير نفق تابع لحركة حماس يبدأ من قطاع غزة ويخترق أراضي إسرائيل ومصر.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إن "النفق الإرهابي يرتبط مباشرة بحركة حماس الإرهابية ... واجتاز الجدار الأمني تحت المعبر بالقرب من أنبوب الغاز واستمر حتى الأراضي المصرية. كما يمر تحت المنطقة المنزوعة بين مصر وغزة".

وأوضح الجيش أن النفق يمتد بطول 5ر1 كليومتر ويمتد لـ180 مترا داخل إسرائيل أسفل معبر كرم أبو سالم.

وقال المتحدث إن الفضل في اكتشاف النفق يعود إلى "آلية العمل الفريدة من نوعها التي يستعين بها الجيش لاكتشاف الأنفاق، والتي أثمرت عن إحباط ثلاثة أنفاق إرهابية خلال أسابيع".