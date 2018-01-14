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ارتفاع عدد ضحايا إعصار مدغشقر إلى 51 قتيلاً وفقدان 22 آخرين

10:05 م الأحد 14 يناير 2018
ارتفاع عدد ضحايا إعصار مدغشقر إلى 51 قتيلاً وفقدان 22 آخرين

ارشيفية

أنتاناناريفو - (د ب أ):

أفادت وكالة إدارة الطوارئ في مدغشقر، اليوم الأحد، بأن عدد القتلى جراء الإعصار الذى ضرب البلاد الأسبوع الجاري ارتفع إلى 51 شخصاً، بينما لا يزال 22 شخصاً في عداد المفقودين.

وتضرر أكثر من 160 ألف شخص جراء الإعصار "آفا" الذى ضرب البلاد، يوم الثلاثاء الماضي، ما أدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية. واضطر الآلاف إلى الفرار من ديارهم.

وفي السنوات العشر الأخيرة، ضرب مدغشقر ما مجموعه 45 إعصارًا وعاصفة استوائية. وفي مارس 2017، أسفر إعصار إيناو عن مقتل 78 شخصاً.

إدارة الطوارئ العواصف الاستوائية مدغشقر إعصار آفا

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