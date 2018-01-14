مسؤول أفغاني: شبكة "حقاني" وراء تصاعد العنف في أفغانستان

كابول (أ ش أ)

صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية محمد رادمانش، اليوم الأحد، بأن شبكة حقاني، التي وصفها بأنها مدعومة من شبكات مخابرات إقليمية، هي التي تقف وراء تصاعد أعمال العنف في أفغانستان.

وقال رادمانش، وفقًا لوكالة أنباء (بجفاك) الأفغانية، إن تنظيم داعش الإرهابي لا يقف وراء تصاعد أعمال العنف في أفغانستان، بل هو أمر من صنع شبكة حقاني التي صنفتها الولايات المتحدة ضمن قائمة الإرهابيين وتتخذ من باكستان مقرًا لها.

وأضاف أن شبكة حقاني تنفذ الهجمات تحت اسم تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان، مضيفًا أنه "وفقًا لمعلوماتنا الاستخباراتية، فإن تنظيم داعش الإرهابي ليس لديه القدرة على تنفيذ مثل هذه الهجمات في العاصمة الأفغانية وضواحيها".