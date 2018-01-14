الجيش اليمني يسيطر على عدة مواقع استراتيجية في صعدة

عدن (أ ش أ)

ذكرت مصادر يمنية ميدانية اليوم الأحد أن قوات الجيش الوطني اليمني تمكنت من استعادة السيطرة على عدة مواقع استراتيجية في مديرية البقع بمحافظة صعدة.

وأضافت المصادر - لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن مدفعية قوات التحالف والجيش الوطني استهدفت تجمعات لمليشيات الحوثي في مديرية البقعة بمحافظة صعدة، كما نفذ التحالف عدة طلعات جوية على هذا المحور؛ ما مكنها من السيطرة على مواقع استراتيجية بالمديرية.

وفي صرواح بمأرب، أشارت المصادر إلى أن الجيش الوطني استهدف تحركات وتجمعات المليشيات الانقلابية؛ ما أسفر عن مقتل مجموعة من عناصر الحوثيين.

وفي جبهة الضباب بتعز، لفتت المصادر إلى تصدى الجيش الوطني لمحاولات تسلل للمليشيات؛ ما أسفر عن مقتل 6 من العناصر الانقلابية كما تم القبض على آخرين.

وشنت مقاتلات التحالف العربي غارتين، استهدفت الأولى مبنى مديرية القريشية الواقع تحت سيطرة الحوثيين بمحافظة البيضاء، بينما استهدفت الأخرى موقعاً للمليشيات في جبل جُميده المطل على منطقة الزوَب أسفرت عن إحراق عربة مدرعة من نوع "بي ام بي".