انفجار في جنوب لبنان .. وحماس تنفي مقتل أحد أعضائها

القاهرة - (مصراوي):

انفجرت سيارة من طراز "BMW" قرب مدرسة في مدينة صيدا بجنوب لبنان، ما أسفر عن إصابة شخصًا واحدًا.

ونفى مسؤول حركة "حماس" في لبنان، علي بركة، أنباء عن مقتل أحد أعضاء الحركة في الانفجار، بحسب ما نقلته شبكة "LBC" اللبنانية.

وكانت بعد المواقع الإخبارية تداولت معلومات عن استهداف ابو حمزة حمدان، أحد مسؤولي حماس في الافجار.

وأوضحت التقارير أن الانفجار وقع في محلة البستان الكبير في صيدا، واستهدف القيادي في حماس أبو حمزة حمدان.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الانفجار أسفر عن مقتله، إلا أن اللقطات التي تناقلتها وسائل الإعلام المحلية أظهرت السيارة وهي مدمرة بصورة كاملة وتتصاعد منها أعمدة الدخان.