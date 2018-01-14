ترامب يهاجم وسائل الإعلام: روجت لكتاب "مزيف" ومؤلف مجنون

مصراوي - وكالات

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ترويج وسائل الإعلام لكتاب ينتقد فترة قيادته للبيت الأبيض، وقال إن الاخبار المزيفة حاليًا يتم تناولها في وسال الإعلام.

وكتب ترامب في تغريدة له الأحد على حسابه بموقع تويتر: "لا يريدون حتى التعامل مع الأمر بطريقة صحيحة، أو يصححون حينما يقعون في خطأ".

وبات كتاب "نار وغضب" للكاتب مايكل وولف الاكثر مبيعا خلال الفترة الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكشف تفاصيل حول طريقة إدارة ترامب للبيت الأبيض وأشار إلى أن أعضاء حملة ترامب لم يسعوا إلى الفوز بالانتخابات ولم يتوقعوا وصول ترامب إلى الرئاسة.

وأضاف ترامب إن وسائل الغعلام روجت لكتاب "مزيف لكاتب مجنون"، كتب عن عمد معلومات مزيفة.

واختتم التغريدة بعبارة: "وسائل الإعلام أصابها الجنون بعد انتصارنا بالانتخابات".