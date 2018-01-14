مسؤولون بولاية هاواي الأمريكية : الإنذار الكاذب ناجم عن "خطأ بشري"

واشنطن - (د ب أ)

ذكر مسؤولون في ولاية هاواي الأمريكية اليوم السبت، أن إنذارا كاذبا يتعلق باقتراب صاروخ من الولاية مما تسبب في إثارة الذعر لمدة نحو ساعة، سببه خطأ بشري.

وقالت هيئة إدارة الطوارئ في هاواي أن هذا الخطأ وقع أثناء تبديل روتيني لمناوبات العمل، عندما ضغط موظف "على زر خاطئ" في هيئة إدارة الطوارئ.

وقال حاكم الولاية ديفيد آيجي للصحفيين: "ما كان ينبغي أن يحدث هذا. نحن نحقق في تتابع الأحداث التي وقعت".

وفي وقت سابق اليوم، شعر سكان هاواي بالرعب بسبب رؤية تحذير حول تهديد وشيك فى رسالة نصية ظهرت على أجهزة هواتفهم المحمولة.

وقالت نائبة الكونجرس الأمريكي تولسي جابارد، التي تمثل هاواي، أنها تأكدت من مسؤولين أن الإنذار كان كاذبا.

وكتبت تولسي عبر موقع تويتر: "هاواي، هذا إنذار كاذب، لا يوجد صاروخ متجه نحو هاواي".

كما أكدت هيئة إدارة الطوارئ في هاواي عبر تويتر أنه ليس هناك أي تهديد.

ويأتي هذا الإنذار الكاذب وسط توتر فيما يتعلق باستمرار كوريا الشمالية في اختبار الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والتصريحات الهجومية المتبادلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.