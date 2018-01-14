ماكرون يؤكد لنتنياهو ضرورة احترام الاتفاق النووي الإيراني

باريس - (أ ش أ)

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى اتصالا، اليوم السبت، برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ، أكد خلاله ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني والتزام كافة الأطراف بتعهداتها في هذا الإطار.

وأضاف الإليزيه- في بيان- أن ماكرون ونتنياهو أكدا ضرورة العمل سوياً فيما يتعلق بالشق الباليستي وأنشطة إيران الإقليمية، وهو ما تقترحه فرنسا منذ سبتمبر الماضي.

وأشار البيان إلى أن الجانبين تناولا عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، امتدادا للمحادثات التي جرت بينهما في 10 ديسمبر الماضي.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - وفق ما أعلنه الإليزيه أول أمس - "أهمية احترام الاتفاق مع إيران من جانب جميع موقعيه".

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إعطاء "فرصة أخيرة" للاتفاق النووي الإيراني، بالموافقة على استمرار تجميد العقوبات السابقة بموجب الاتفاق، لكنه قرر في الوقت نفسه فرض عقوبات جديدة مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان وبرامج تطوير الصواريخ على 14 فردا وكيانا إيرانيين.