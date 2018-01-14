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صحفية ألمانية تدعو برلين لتصعيد الضغط ضد تركيا

12:08 ص الأحد 14 يناير 2018
صحفية ألمانية تدعو برلين لتصعيد الضغط ضد تركيا

الصحفية الألمانية ميسالي تولو

برلين - (أ ش أ)

دعت الصحفية الألمانية ميسالي تولو، اليوم السبت، الحكومة الألمانية بالاستمرار في الضغط على تركيا فيما يخص اعتقال الصحفيين والعاملين بالإعلام.

وقالت تولو في تصريحات صحفية -نقلتها الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" على موقعها الإلكتروني- "لا يمكننا أن نغض النظر الآن.. أتوقع من الحكومة الفيدرالية (الألمانية) أن تدافع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا".

واعتُقلت تولو في أبريل الماضي بتركيا على خلفية مزاعم بـ"إنتاج دعاية إرهابية" بينما كانت تعمل لصالح وكالة أنباء يسارية، وهو ما واجه انتقادات من جماعات الصحافة الحرة بأنه حملة تستهدف حرية الرأي.

وواجهت الصحفية الألمانية أيضا اتهامات بالانتماء لمنظمة إرهابية، وهي الحزب الماركسي اللينيني الشيوعي المتطرف في تركيا.

ونفت تولو كل هذه المزاعم قائلة: "إنها كصحفية كان يتعين عليها تغطية ما يحدث في تركيا، وهو ما يبدو أنه أزعج حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان".

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