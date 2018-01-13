قصف إسرائيلي يستهدف جنوب رفح بقطاع غزة

غزة -(د ب أ)

ذكر تقرير إخباري أن طائرات حربية إسرائيلية أغارت على هدف لم تتحدد طبيعته جنوب رفح بالقرب من الحدود بين قطاع غزة ومصر.

ونقلت وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية عن بيان للجيش الإسرائيلي: "أغارت مقاتلات سلاح الجو على بنية تحتية في جنوب رفح بالقرب من الحدود بين قطاع غزة ومصر".

وحمل الجيش الإسرائيلي حركة حماس "مسؤولية ما يحدث في قطاع غزة."