هاواي "بأكملها في حالة رعب" بعد إنذار كاذب عن صاروخ باليستي

واشنطن - (د ب أ)

قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي براين شاتز إن الإنذار الكاذب عن صاروخ باليستي متجه إلى هاواي أصاب سكان جميع أنحاء الولاية بالرعب.

وقال شاتز عبر موقع تويتر: "ما حدث اليوم لا يمكن التساهل معه بالمرة". وأضاف "أن الولاية بأكملها أصيبت بالرعب". ودعا شاتز أيضا إلى "المساءلة الصارمة والسريعة" وإصلاح العملية التي أدت إلى الخطأ.

وكانت القيادة الأمريكية في المحيط الهادئ أكدت في وقت سابق أنها لم تكتشف أي تهديد بالصواريخ الباليستية.

وقال مركز القيادة الموجود في هاواي إن رسالة سابقة "أرسلت على طريق الخطأ وكانت إنذارا كاذبا".