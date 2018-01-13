انطلاق مؤتمر البرلمانات الإسلامية في إيران على مستوى الخبراء

طهران- (د ب ا):

انطلقت صباح اليوم، السبت، في العاصمة الإيرانية طهران، أعمال المؤتمر الثالث عشر لبرلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي علي مستوي الخبراء بمشاركة ممثلين عن 44 دولة.

قال عضو اتحاد البرلمانات الإسلامية عبدالرضا عزيزي، في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، السبت:" يشارك في هذا الاجتماع 16 رئيسا للبرلمان إلى جانب 14 مساعد رئيس وعدد من رؤساء مجموعات الصداقة البرلمانية في منظمة التعاون الإسلامي".

وأضاف أن عددا من الوفود البرلمانية وصلت الأربعاء الماضي إلى طهران، و سيصل باقي رؤساء البرلمانات الإسلامية هذه الليلة.

وتابع: "اجتماع مؤتمر البرلمانات الإسلامية سيعقد كل عام في احدى الدول الاسلامية لتناول مختلف القضايا المهمة للدول الاسلامية، ولا سيما القضية الفلسطينية".

ويستمر الاجتماع لـ5 أيام ويعقد اليوم وغدًا الأحد على مستوي اللجان التابعة بما فيها اللجنة الدائمة لفلسطين والاجتماع الاستشاري بين الأمناء العامين في البرلمانات الإسلامية واجتماع استشاري لمجموعة الدول العربية واللجنة الخاصة بالشؤون السياسية والعلاقات الخارجية.

ويترأس رئيس مجلس الشوري الإسلامي، علي لاريجاني، اللجنة العامة في اليوم الثالث كما سيعقد اجتماع النساء المسلمات في نفس اليوم.

وأوضح ان المؤتمر سيختتم أعماله الأربعاء القادم بإصدار بيان.

يأتي انعقاد المؤتمر عقب انعقاد مؤتمر قمة منظمة التعاون الإسلامي في تركيا، على خلفية اعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الشهر الماضي الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.