مسئول روسي: تصريحات ترامب الأخيرة بشأن الاتفاق النووي الإيراني "سلبية للغاية"

موسكو - (أ ش أ):

وصف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأخيرة بشأن الاتفاقية النووية مع إيران بأنها "سلبية للغاية"، معربا عن أسفه لأنها أثبتت صحة مخاوف موسكو من توجه الولايات المتحدة نحو تدمير الاتفاقية.

وقال ريابكوف- لوكالة أنباء "سبوتيك" اليوم السبت- "إن تمديد الرئيس الأميركي نظام رفع العقوبات عن إيران لمدة 90 يوما، ليس إلا تجميلا، وأعتقد أن الولايات المتحدة حددت توجها لتدمير خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن إيران".

وأشار إلى أن تصريحات الرئيس الأميركي الأخيرة حول إيران تضع قدرة الولايات المتحدة على الاتفاق في الشئون الدولية على المحك، قائلا: "إن تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن إيران تؤكد وجهة نظرنا بأن قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على الاتفاق بصفتها فاعلا في العلاقات الدولية أصبحت تحت علامة استفهام كبيرة".

وأضاف ريابكوف أن سياسة واشنطن الخارجية، آخذة بالتقلص وتُختزل أكثر فأكثر بنهج الابتزاز والضغط.