10 تصريحات × 24 ساعة: لبنان ليست ساحة للقتال والصراعات
12:30 ص السبت 13 يناير 2018
إعداد - عبدالعظيم قنديل:
تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تصريحاته بشأن المهاجرين من دولة "هاييتي" وبعض الدول الأفريقية بعد أن أثارت غضبًا دوليًا واسعًا، كما قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديده لتجميد العقوبات ضد إيران في إطار الاتفاق النووي لآخر مرة محاولة يائسة لتقويض هذه الصفقة.
ترامب الرئيس الأمريكي عمدة لندن صادق خان بريطانيا سعد الدين الحريري رئيس الوزراء اللبناني مجلس النواب الأمريكي إيران وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الرئيس الصيني شي جين بينج أنور قرقاش رئيس المكسيك المكسيك فلاديمير بوتين الرئيس الروسي
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