10 تصريحات × 24 ساعة: لبنان ليست ساحة للقتال والصراعات

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تصريحاته بشأن المهاجرين من دولة "هاييتي" وبعض الدول الأفريقية بعد أن أثارت غضبًا دوليًا واسعًا، كما قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديده لتجميد العقوبات ضد إيران في إطار الاتفاق النووي لآخر مرة محاولة يائسة لتقويض هذه الصفقة.