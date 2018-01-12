فتح: قرارترامب بحق القدس المحتلة أنهى دورها كراع للمسيرة السياسية

رام الله - أ ش أ:

جددت اللجنة المركزية لحركة "فتح" التأكيد أن القرار الأمريكي بحق مدينة القدس المحتلة، أنهى دور واشنطن كراع للمسيرة السياسية، وأثبت انحيازها الكامل للطرف الإسرائيلي.

وأشارت اللجنة المركزية- في اجتماعها مساء اليوم الجمعة برئاسة الرئيس محمود عباس - إلى ضرورة تشكيل آلية دولية لحل القضية الفلسطينية تحت برعاية الأمم المتحدة ، وذلك للخروج من الأزمة التي وصلت إليها العملية السياسية جراء استمرار الاحتلال في سياسته الاستيطانية وعدم التزامه بالاتفاقات الموقعة والانحياز الأمريكي لإسرائيل.

وشددت على أهمية الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وذلك كأساس للحفاظ على مبدأ حل الدولتين المدعوم دوليا ، ولمواجهة العنجهية الإسرائيلية الرافضة لكل الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وحيت اللجنة المركزية صمود أبناء الشعب الفلسطيني وتمسكهم بثوابتهم الوطنية ورفضهم الكامل للاحتلال وقراراته الاستيطانية ولكل القرارات الأمريكية التي تمس الحقوق الفلسطينية، مؤكدة أن المقاومة السلمية للاحتلال أثبت للعالم أجمع أن الشعب الفلسطيني أكبر من كل المؤامرات وقادر على التصدي لكل المحاولات للنيل من مكتسباته وحقوقه الوطنية وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

واستعرضت اللجنة المركزية الاستعدادات الجارية لعقد جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المقرر عقده بداية الأسبوع المقبل في مدينة رام الله.

وأكدت أن جلسة المجلس المركزي ستكون هامة ومفصلية، وذلك لمواجهة التحديات الخطيرة المحدقة بالقضية الوطنية، واتخاذ القرارات التي ستعزز صمود شعبنا وتمسكه بثوابته الوطنية.

كما استمعت إلى تقارير حول الجهود المبذولة لطي صفحة الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية ، مؤكدة تصميم حركة فتح على تذليل كافة العقبات لإنهاء الانقسام وتوحيد الأرض والشعب.