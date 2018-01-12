الجيش الأمريكي يؤكد استمرار الاتصالات مع نظيره الباكستاني

واشنطن (أ ش أ)

أعلن الجيش الأمريكي، الجمعة، أنه على اتصال مستمر مع الجيش الباكستاني، مؤكدا وجود محادثات بين الحين والآخر بين قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل وقائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا.

يشار إلى أن الإدارة الأمريكية قررت تجميد مساعدات مقدمة إلى باكستان قدرها البعض بـ 1.9 مليار دولار ، واتهمها ترامب بتقديم ملاذات آمنة للإرهابيين الذين تتعقبهم واشنطن في أفغانستان.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الوسطى الأمريكية الكولونيل جون توماس - حسبما ذكرت فضائية (الحرة) الأمريكية - إن الولايات المتحدة تقدر الفهم المشترك للمصالح وبواعث القلق التي ينبغي أن نأخذها بعين الاعتبار وربما تؤدي إلى مسار إيجابي.

ورفضت وزارة الدفاع الأمريكية التعليق على تقارير تحدثت عن قرار باكستاني بوقف تبادل المعلومات.

من جانبه ، قال قائد الجيش الباكستاني ، اليوم ، إن بلاده "شعرت بالغدر" جراء اتهام الولايات المتحدة لها بأنها لا تفعل ما يكفي للتصدي للإرهاب.