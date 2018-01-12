جمهوريان من مجلس الشيوخ يحاولان تبرئة ترامب من تصريحاته المسيئة عن المهاجرين

واشنطن - (د ب أ):

قال اثنان من الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي كانا حضرا جلسة نقاش بشأن الهجرة مع الرئيس دونالد ترامب إنهما لا يتذكران أن يكون الرئيس الأمريكي قد أدلى بتصريح عن دول "قذرة".

وقال توم كوتون وديفيد بيردو في بيان مشترك: "نحن لا نتذكر أن يكون الرئيس قال هذه التعليقات تحديدا".

وأضافا: "ما ذكره هو الاختلال في نظامنا الحالي للهجرة الذي لا يحمي العمال الأمريكيين والمصلحة القومية لنا".

وخلال اجتماع بالمكتب البيضاوي مع مشرعين أمريكيين أمس الخميس، نقلت وسائل إعلام متعددة عن ترامب قوله: "لماذا نسمح لهؤلاء الناس من دول قذرة أن يأتوا إلى هنا؟".

ودحض ترامب التقارير على تويتر قائلا إنه استخدم فقط لغة "قاسية" في المناقشات بشأن سياسة الهجرة. وأكد سناتور ديمقراطي حضر المناقشات كلام ترامب المهين.