ظريف: إعلان ترامب تمديد تجميد العقوبات ضد طهران محاولة لتقويض الصفقة

طهران (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ، اليوم الجمعة ، إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديده لتجميد العقوبات ضد إيران في إطار الاتفاق النووي لآخر مرة محاولة يائسة لتقويض هذه الصفقة.

وقال ظريف - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - " إن سياسة ترامب والإعلان الذي قام به اليوم محاولات يائسة لتقويض الاتفاق الصامد متعدد الأطراف التي تنتهك بالتعمد بنوده".

وأضاف " إن خطة العمل المشتركة الشاملة غير قابلة للمراجعة ، وإن الولايات المتحدة يجب عليها ، بدل تكرار الخطاب القديم ، الالتزام الكامل بهذه الوثيقة مثلما فعلت إيران".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمدد تجميد العقوبات على إيران في إطار الاتفاق النووي معها ، إلا أنه تعهد بأن هذا التمديد هو الأخير إذا لم يتم تعديل الصفقة.