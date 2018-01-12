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ظريف: إعلان ترامب تمديد تجميد العقوبات ضد طهران محاولة لتقويض الصفقة

11:25 م الجمعة 12 يناير 2018
ظريف: إعلان ترامب تمديد تجميد العقوبات ضد طهران محاولة لتقويض الصفقة

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

طهران (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ، اليوم الجمعة ، إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديده لتجميد العقوبات ضد إيران في إطار الاتفاق النووي لآخر مرة محاولة يائسة لتقويض هذه الصفقة.

وقال ظريف - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - " إن سياسة ترامب والإعلان الذي قام به اليوم محاولات يائسة لتقويض الاتفاق الصامد متعدد الأطراف التي تنتهك بالتعمد بنوده".

وأضاف " إن خطة العمل المشتركة الشاملة غير قابلة للمراجعة ، وإن الولايات المتحدة يجب عليها ، بدل تكرار الخطاب القديم ، الالتزام الكامل بهذه الوثيقة مثلما فعلت إيران".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمدد تجميد العقوبات على إيران في إطار الاتفاق النووي معها ، إلا أنه تعهد بأن هذا التمديد هو الأخير إذا لم يتم تعديل الصفقة.

هذا المحتوى من

Asha
طهران ترامب محمد جواد ظريف الاتفاق النووي

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