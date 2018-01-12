ترامب يظهر بالشمع خارج السفارة الأمريكية بلندن رغم إلغاء زيارته

لندن - (د ب أ):

أكد متحف مدام توسو للشمع في لندن أنه لا يزال بإمكان سكان العاصمة البريطانية إلقاء نظرة سريعة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قد يلغي زيارته المرتقبة إلى بريطانيا.

وبعد أن ألغى ترامب زيارته، وضع المتحف مجسما من الشمع لترامب خارج السفارة الأمريكية الجديدة في لندن، اليوم الجمعة.

وذكرت إدارة المتحف على تويتر: "ترامب ألغى زيارته، لذا تقدمنا نحن "ونشرت صورة فوتوغرافية لتمثال الشمع خارج المبنى الجديد في ناين المس بجنوب غرب لندن والمقرر أن يتم افتتاحه الشهر القادم.

وقال المتحف: "كان بالتأكيد مفاجأة للعمال في السفارة".

ووقف العديد من عمال البناء لالتقاط صور مع تمثال ترامب وتظاهر بعض الصحفيين بأنهم يجرون مقابلة معه.

ويستضيف متحف لندن أعمال من الشمع لترامب في عمل ترفيهي للمكتب البيضاوي للرئيس الأمريكي ومعه قادة آخرين وسياسيين.

وأضاف: "الشخصية الأولى لدونالد قد تم طرحها في متحف مدام توسو في نيويورك عام 1997 قبل فترة طويلة من أن يدخل عالم السياسة".

وكان من المقرر أن تشمل زيارة ترامب التي كانت مقررة الشهر القادم حفل افتتاح السفارة الأمريكية الجديدة في لندن، لكنه قال على تويتر إنه لا يعجبه المبنى ويرى أنه كان "صفقة سيئة" ماليا.