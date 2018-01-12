رئيس مجلس النواب الأمريكي يصف تصريحات ترامب بـ"المؤسفة وغير المفيدة"

واشنطن - (د ب أ):

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، بول رايان، إن التعليق المبتذل المنسوب للرئيس دونالد ترامب عن المهاجرين "مؤسف"، ودعا الولايات المتحدة إلى الترحيب بالقادمين الجدد.

وقال الزعيم الجمهوري واصفاً رد فعله الأول: "أول شيء خطر على ذهني: أنه مؤسف جداً وغير مفيد".

وأضاف رايان متحدثا عن كفاح أقاربه لصنع حياة جديدة : "لكنك تعرف ما فكرت فيه على الفور؟ عائلتي، إن عائلتي، مثل كثير من الناس، قادمون من ايرلندا.. كانوا ينظرون إلى الايرلنديين نظرة دونية في تلك الأيام".

وقال رايان خلال منتدى عام في ولايته ويسكونسن إن الهجرة "شيء يحتفى به، وأعتقد أنها جزء كبير من قوتنا".