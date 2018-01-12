رئيس وزراء مالي يزور الجزائر غدا السبت

الجزائر- (د ب أ):

يقوم رئيس وزراء مالي، سوميلو بوباي مايجا، بزيارة عمل إلى الجزائر غدا السبت لمدة يومين، بدعوة من نظيره الجزائري، أحمد أويحيى.

وقال مكتب رئيس الوزراء الجزائري، في بيان صدر عنه اليوم الجمعة، إن زيارة سوميلو مايجا، تندرج في إطار تقاليد الحوار والتشاور القائم بين البلدين، إلى جانب بحث التعاون الثنائي وآفاق تدعيمه وتوسيعه.

وأشار المصدر، إلى أن هذه الزيارة ستسمح بالتطرق إلى القضايا الجهوية ذات الاهتمام المشترك، ومنها خاصة الوضع في منطقة الساحل.

وذكرت مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، سيستقبل مايجا.

وتعتبر زيارة مايجا إلى الجزائر هي زيارته الخارجية الأولى، حيث تعتبر الجزائر هي البلد الذي لعب دور الوسيط جلال المفاوضات بين الفرقاء الماليين ما أدى إلى التوصل لاتفاق السلم والمصالحة.

يذكر أن الجزائر تتراس لجنة المتابعة لتنفيذ بنود الاتفاق.