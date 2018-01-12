قوات الجيش السوري تستعيد مواقع بريف إدلب

دمشق- (أ ش أ):

أفادت قناة "العربية الحدث" الإخبارية، بأن قوات الجيش السوري تمكنت من استعادة جميع المواقع والنقاط التي خُسرت خلال الهجوم المعاكس الذي شنه فصائل المعارضة بريف إدلب.

ونقلت القناة اليوم الجمعة عن مصادر عسكرية - لم تسمها - القول، "إن القوات السورية استعادت جميع النقاط التي خسرتها أمس الخميس، أمام فصائل المعارضة في محيط عشطان وتل مرق، ونجحت في السيطرة عليها".

وكان المرصد السوري قد أعلن - أمس - أن فصائل المعارضة شنت هجمات مضادة على قوات النظام السوري في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، مشيرا إلى أن الهجوم الأول جرى في محيط مطار أبو الضهور العسكري سعيا لإبعاد القوات السورية عن المطار وسط قصف عنيف تشنه القوات السورية على فصائل المعارضة، وأن هجوما آخر استهدف بلدة عطشان جنوب شرقي إدلب.