أكثر الكلمات إنتشاراً

السوبر المصري انتخابات الرئاسة حادث كوبري ستانلي القدس المحتلة

باكستان تحتج لدى الهند على انتهاكات بطول خط المراقبة

11:58 ص الجمعة 12 يناير 2018
باكستان تحتج لدى الهند على انتهاكات بطول خط المراقبة

إسلام آباد- (أ ش أ):

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم، الجمعة، القائم بأعمال نائب المفوض السامي الهندي لديها، احتجاجا على سقوط ضحايا جراء ما وصفتها بالخروقات المتكررة التي ترتكبها الهند على طول خط المراقبة الفاصل بين البلدين.

وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن محمد فيصل مدير عام وزارة الخارجية الباكستانية سلم احتجاجا إلى الدبلوماسي الهندي بشأن مقتل سيدة تبلغ من العمر 65 عاما جراء إطلاق نار من الجانب الهندي، علاوة على إصابة خمسة أشخاص آخرين بسبب "الاعتداء الهندي" منذ بداية هذا العام.

وبحسب الخارجية الباكستانية، فإن الهند ارتكبت 70 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار على طول خط المراقبة خلال 12 يوما، بالإضافة إلى 1900 خرق في عام 2017

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية الباكستانية اللغة الإنجليزية الخارجية الباكستانية وقف إطلاق النار

الخبر التالى:

قوات الجيش السوري تستعيد مواقع بريف إدلب

إعلان

أخبار قد تهمك

الأخبار المتعلقة

الأكثر قراءة الآن

إعلان

التعليقات

إعلان