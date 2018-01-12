باكستان تحتج لدى الهند على انتهاكات بطول خط المراقبة

إسلام آباد- (أ ش أ):

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم، الجمعة، القائم بأعمال نائب المفوض السامي الهندي لديها، احتجاجا على سقوط ضحايا جراء ما وصفتها بالخروقات المتكررة التي ترتكبها الهند على طول خط المراقبة الفاصل بين البلدين.

وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن محمد فيصل مدير عام وزارة الخارجية الباكستانية سلم احتجاجا إلى الدبلوماسي الهندي بشأن مقتل سيدة تبلغ من العمر 65 عاما جراء إطلاق نار من الجانب الهندي، علاوة على إصابة خمسة أشخاص آخرين بسبب "الاعتداء الهندي" منذ بداية هذا العام.

وبحسب الخارجية الباكستانية، فإن الهند ارتكبت 70 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار على طول خط المراقبة خلال 12 يوما، بالإضافة إلى 1900 خرق في عام 2017