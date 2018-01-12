محكمة أمريكية ترفض دعوى تطالب مشغل محطة فوكوشيما بدفع 5 مليارات دولار على الأقل

واشنطن – (أ ش أ)

رفضت محكمة أمريكية دعوى قضائية تطالب الشركة المشغلة لمحطة "فوكوشيما داي-إتشي" النووية في اليابان بإنشاء صندوق مالي للأفراد الأمريكيين الذين يقولون إنهم تعرضوا للإشعاع خلال مشاركتهم في جهود الإغاثة بعد تعرض المحطة لزلزال عام 2011.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الخميس أن هذه الدعوى القضائية تطالب شركة طوكيو للطاقة الكهربية المشغلة للمحطة النووية المساهمة بحوالي 5 مليارات دولار على الأقل في صندوق لتغطية تكاليف العلاج الطبي للأفراد الأمريكيين الذين يقولون إنهم يعانون من مشاكل صحية نتيجة تعرضهم للإشعاع خلال أداء مهامهم الإغاثية.

جدير بالذكر أن هذه الدعوى كانت قد رفعت في شهر أغسطس الماضي من قِبل 157 مدعياً ، من بينهم عدد من طاقم حاملة طائرات شاركت في تلك المهمة بعد حادثة فوكوشيما عام 2011.