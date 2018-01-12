أهم التصريحات في 24 ساعة: "كيم" سياسي ناضج.. و"القدس خط أحمر"

إعداد: محمد الصباغ:

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون بالسياسية الناضج والقدير حيث حقق هدفه الاستراتيجي بامتلاك أسلحة نووية، فيما قال رئيس الوزراء الفلسطيني إن مسألة القدس واللاجئين خطوط حمراء لن يتم التنازل عنها، وهاجم وزير الخارجية التركي مولود جويش أوغلو الحكومة السورية مؤكدًا أن هجومها على إدلب يعرض السلام للخطر، وأكد النائب العام السعودي سعود المعجب أن بلاده سوف تحضر متهمي حملة الفساد من الخارج قريبًا.

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