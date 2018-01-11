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وزير أمريكي يتوقع فرض عقوبات جديدة على إيران

11:45 م الخميس 11 يناير 2018
وزير أمريكي يتوقع فرض عقوبات جديدة على إيران

وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين

واشنطن - (د ب أ)

توقع وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، أن يقدم الرئيس دونالد ترامب على فرض عقوبات جديدة إضافية على إيران.

وقال منوشين للصحفيين في البيت الأبيض "ما زلنا نبحثها ، وأعددناها، وأعتقد إنه يمكنكم أن تتوقعوا فرض المزيد من العقوبات".

ويأتي حديث منوشين، قبل يوم من الموعد النهائي أمام ترامب ليقرر ما إذا كان سيواصل تعليق العقوبات التي رفعت تحت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مقابل الاتفاق النووي.

وأضاف منوشين إن ترامب كان: "واضحاً للغاية في أن العديد من جوانب الاتفاق الإيراني يجب أن تتغير".

إيران وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين ترامب باراك أوباما

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