وزير أمريكي يتوقع فرض عقوبات جديدة على إيران

واشنطن - (د ب أ)

توقع وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، أن يقدم الرئيس دونالد ترامب على فرض عقوبات جديدة إضافية على إيران.

وقال منوشين للصحفيين في البيت الأبيض "ما زلنا نبحثها ، وأعددناها، وأعتقد إنه يمكنكم أن تتوقعوا فرض المزيد من العقوبات".

ويأتي حديث منوشين، قبل يوم من الموعد النهائي أمام ترامب ليقرر ما إذا كان سيواصل تعليق العقوبات التي رفعت تحت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مقابل الاتفاق النووي.

وأضاف منوشين إن ترامب كان: "واضحاً للغاية في أن العديد من جوانب الاتفاق الإيراني يجب أن تتغير".