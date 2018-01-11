مسئول أممي: التوصل إلى السلام هو الحل الأمثل في سوريا

دمشق - ( د ب أ)

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، إن "الحل الأمثل في سوريا هو التوصل للسلام، وهذا ما نريده وزميلي دي ميستورا الذي يعمل منذ سنوات لدفع العملية السياسية".

وأكد لوكوك- في مؤتمر صحفي عقده في دمشق اليوم الخميس، في ختام زيارته الأولى لسوريا، واستمرت ثلاثة أيام "الوضع في سوريا له أبعاد مختلفة سياسية وأمنية وغيرهما، ونحن يتعلق عملنا بالجانب الإنساني، أما الجوانب السابقة فهناك منظمات أخرى مختصة بها".

وأضاف لوكوك "هناك تحديات كثيرة في الوضع السوري والأمم المتحدة وجميع المنظمات الأخرى العاملة في البلاد، وضعت ترتيبات وصول المساعدات لمستحقيها".

وأبدى وكيل الامين العام للام المتحدة "قلقه على المدنيين المتضررين من تصاعد أعمال العنف في محافظة إدلب، وأولئك الواقعون تحت قسوة الظروف في الشمال الشرقي ".

وأكد لوكوك أن "مهمته تتمثل في ضمان ايصال المساعدات الانسانية وخدمات الحماية لمن يحتاجها، وفقاً للمبادئ الراسخة التي اقرتها الامم المتحدة".

واوضح ممثل الامين العام للأمم المتحدة أن خطة للاستجابة الانسانية في سورية تعد واحدة من أكبر جهود الاغاثة في العالم، وقد أمكن تحقيق ذلك بفضل التمويل الطوعي وبلغ 7.1 مليار دولار لعام 2017.

وكشف عن وضع اللمسات الاخيرة على خطة الامم المتحدة للاستجابة الانسانية لعام 2018 والتي تهدف إلى تأمين 5ر3 مليار دولار من المانحين لتلبية احتياجات اكثر من 13 مليون شخص في جميع أنحاء سورية.

والتقى المسؤول الأممي خلال زيارته إلى سورية مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم و عدد من الوزراء في الحكومة السورية والعاملين في المجال الانساني وزار مدينة حمص كما التقى العاملين في الحقل الانساني.