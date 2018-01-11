"6 من مصر وامرأتان وأكبرهم 88 عامًا".. تعرف على مليارديرات إفريقيا

كتب - هشام عبد الخالق:

قالت مجلة فوربس الأمريكية، المعنية بإحصاء ثروات الأفراد والشركات حول العالم، إن ثروات المليارديرات الأفارقة وصلت في مجموعها هذا العام إلى أكثر من مثيلتها العام الماضي.

وتابعت المجلة، في تقرير لها الأربعاء، أن عدد المليارديرات في إفريقيا، زاد من 21 العام الماضي إلى 23 مليارديرًا هذا العام، بثروات بلغت 75.4 مليار دولار، مقارنة بـ70 مليار دولار فقط في يناير 2017.

وارتفعت ثروة أغنى مليارديرات القارة السمراء أليكو دانجوت، بمقدار 100 مليون دولار، لتبلغ هذا العام 12.2 مليار دولار، ويعمل دانجوت في مجال الأسمنت والسكر، ومؤخرًا اتجه للاستثمار في شركة لإنتاج الأسمدة ومصفاة كبيرة للنفط.

الرجل الثاني في القائمة، هو وريث مناجم الماس نيكي أوبنهايمر من جنوب إفريقيا، بثروة تبلغ 7.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 700 مليون دولار عن العام الماضي، وأوبنهايمر واحد من أصل ثمانية جنوب إفريقيين على القائمة، ما يجعلها الدولة الأكثر احتضانًا للمليارديرات في إفريقيا.

وشهد العام الماضي تساويًا في عدد المليارديرات في كل من جنوب إفريقيا ومصر، بـ6 مليارديرات لكل منهما، ولكن جنوب إفريقيا استطاعت السيطرة هذا العام مع قدوم الوافد الجديد على القائمة مايكل لي روكس، المؤسس والرئيس السابق لشركة "كابيتش بانك القابضة" الموجودة في جوهانسبرج، وقد ازدادت قيمة أسهمها أكثر من 50% العام الماضي، جاعلة لي روكس مليارديرًا جديدًا بما قيمته 1.2 مليار دولار.

شهد هذا العام أيضًا عودة قطب التعدين في جنوب إفريقيا ديزموند ساكو، رئيس شركة Assore Group إلى القائمة، بعد زيادة قيمة أسهم الشركة بنسبة 60% في العام الماضي، وكانت آخر مرة ظهر فيها ساكو في قائمة أغنى الإفريقيين في 2012 بثروة تقدر بـ1.4 مليار دولار.

وظهر أول ملياردير في زيمبابوي هذا العام، قطب الاتصالات، ستريف ماسييوا، الذي تقدر ثروته بـ1.7 مليار دولار، ويرأس شركة EconetK التي ازدادت قيمتها هذا العام، ويملك ماسييوا أكثر من نصف الشركة، ولديه أغلبية أسهم شركة الألياف البصرية Liquid Telecom التي ازدادت قيمتها أكثر من 700 مليون دولار.

أصغر ملياردير على القائمة كان من نصيب تنزانيا، وهو محمد ديوجي، البالغ من العمر 42 عامًا، وورث شركة للنسيج وزيوت الطعام من والده، وثروته تقدر بـ1.5 مليار دولار، بينما أكبر المليارديرات الأفارقة عمرًا هو المصري أنسي ساويرس، الذي يبلغ من العمر 88 عامًا.

وشملت القائمة المكونة من 23 شخصًا، امرأتين، وهو الرقم الذي لم يتغير عن قائمة العام الماضي، وهما إيزابيل دوس سانتوس، ابنة الرئيس الأنجولي السابق، وتقدر ثروتها بـ 2.7 مليار دولار، والأخرى هي فلورنينشو الآكاجي من نيجيريا، وتقدر ثروتها بـ1.6 مليار دولار.

وينحدر المليارديرات الأفارقة من 8 دول: 8 من جنوب إفريقيا، 6 من مصر، 3 من نيجيريا، 2 من المغرب، وواحد من كل من الجزائر، وأنجولا، وتنزانيا، وزيمبابوي.

ومن مصر، جاء ناصف ساويرس على رأس القائمة بثروة تقدر بـ6.8 مليار دولار، وتلاه أخوه نجيب ساويرس بثروة تقدر بـ4 مليارات دولار، ثم محمد منصور بثروة بلغت 2.7 مليار دولار، وأخوه ياسين منصور الذي بلغت ثروته 1.9 مليار دولار، ثم جاء أخوهما يوسف منصور بثروة بلغت 1.4 مليار دولار، وحل آخرًا رجل الأعمال أنسي ساويرس، الذي بلغت ثروته 1.1 مليار دولار، وجاء كأكبر الرجال في القائمة، عن عمر يناهز 88 عامًا.