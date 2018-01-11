إصابة 3 من عناصر الحشد الشعبي إثر انفجار عبوة ناسفة شمال بغداد

تكريت(العراق) - (د ب أ)

أعلن مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين في العراق، اليوم الخميس، إصابة ثلاثة من عناصر الحشد الشعبي، بينهم معاون قائد لواء، بانفجار عبوة ناسفة شرقي سامراء/ 110كلم شمال بغداد.

وكان مصدر في قيادة شرطة محافظة صلاح الدين قال إن"سيارة للحشد الشعبي تعرضت لانفجار عبوة ناسفة في منطقة مطيبيجه في قاطع شرقي سامراء، ما ادى الى اصابة ابوعلي العبودي، معاون آمر اللواء التاسع- كربلاء للحشد الشعبي، واثنين من عناصر اللواء بجروح متفاوتة، وتم نقلهم على اثرها إلى المستشفى للعلاج، وإلحاق أضرار بالسيارة".

وتشن قوات عراقية مشتركة منذ ثلاثة أيام حملة تطهير لمنطقة مطيبيجه التي مازالت تحت سيطرة داعش وتقع بين محافظتي صلاح الدين وديالى.