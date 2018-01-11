حفتر ينفي هجومه على سيف الإسلام القذافي: فبركة إخوانية

القاهرة - وكالات

قال العميد أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، أنه سوف يتم مقاضاة صحفيًا "فبرك" تصريحات على لسان قائد الجيش الليبي خليفة حفتر ضد سيف الإسلام القذافي.

وقال المسماري في بيان إن حفتر "ينفي نفيا قاطعا الادعاءات حول تصريحاته بخصوص سيف الإسلام القذافي وأنه لم يتعرض له بالإساءة لا من قريب ولا من بعيد".

وجاء ذلك بعد يومين من تصريحات نشرتها مجلة "جون أفريك" الفرنسية، ونقلتها وكالة أنباء الأناضول التركية، قال فيها المشير حفتر إن سيف الإسلام القذافي مجرد "مسكين" يحاول بعض الأشخاص استغلاله مقابل المال.

وقال بيان المتحدث باسم الجيش الليبي إنه يعتبر سيف الإسلام "مواطنا ليبياً له ما لليبيين وعليه ما عليهم. وإن ما تم هو فبركة إخوانية لتحقيق أهداف شيطانية".

وأضاف البيان "قد نقاضي الصحفي حول الأكاذيب التي نشرها وألصقها بالقائد العام الذي أصر على قانون العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسي إلا من عليه قضايا جنائية".

ونقلت المجلة قول الأناضول إن "العديد من السذج لا يزالون يؤمنون للأسف بسيف الإسلام". وتابع قائلا "يحاول البعض مساومة سيف الإسلام، لكنه مجرد رجل مسكين، يحاولون استغلاله مقابل المال".

وأعلنت وسائل إعلامية ليبية أن سيف الإسلام القذافي يفكر في الترشح في الانتخابات الليبية المقبلة.