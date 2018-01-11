الجيش اليمني: مقتل 2860 حوثيا العام الماضي في اشتباكات بتعز

عدن (أ ش أ)

أعلن الجيش اليمني ، اليوم الخميس ، مقتل 2860 حوثيا في حصيلة معارك تعز خلال عام 2017 ، بين القوات الشرعية من جهة ومليشيات الحوثي الإيرانية من جهة أخرى.

وقال الجيش اليمني - في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية - إن 2860 حوثيا قتلوا خلال العام الماضي في تعز جنوبي اليمن، بينهم 42 قياديا، مشيرا إلى إصابة 3116 مسلحا، وأسر 36 آخرين.

وأضاف البيان أنه تم تدمير 285 آلية عسكرية و26 مخزن أسلحة ومنصة إطلاق صواريخ، تخص الميليشيات المتمردة.

يذكر أن الميليشيات الحوثية تشن قصفا عشوائيا على المدينة بين الحين والآخر، في حين تمكنت القوات الشرعية من تحرير جزء كبير من محافظة تعز.