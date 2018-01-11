مركز المصالحة الروسي يسعي لإيصال مساعدات لمخيم الركبان السوري

دمشق (أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم مركز المصالحة الروسي في سوريا فلاديمير ميليشن اليوم الخميس أن المركز يتفاوض من أجل تسليم المساعدات الإنسانية للاجئين في مخيم الركبان بالقرب من الحدود السورية الأردنية .

وقال ميليشن في تصريح صحفي أوردته قناة (روسيا اليوم) إن المركز أعد شحنة من الأغذية والأدوية والملابس الشتوية لإرسالها إلى اللاجئين في مخيم الركبان ، مشيرا إلى أن القافلة ستشمل وسائل نقل طبية لإجلاء المرضي المصابين بأمراض خطيرة.

وكان المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتناحرة في سوريا قد أعلن مرارا استعداده لتقديم المساعدات الإنسانية إلى لاجئي مخيم الركبان ومرافقة قوافل المساعدات من الحكومة السورية والأمم المتحدة إلى هناك .

يذكر أن وزير الخارجية الأردني أعلن - في وقت سابق- عن موافقته على إدخال مساعدات إنسانية عبر حدوده إلى مخيم الركبان الواقع على الأراضي السورية لمرة واحدة بعد أن قدمت الأمم المتحدة خطة تتعهد وفقها بإيصال المساعدات إلى السوريين في المخيم من الداخل السوري.