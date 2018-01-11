القبض على عجوز عمره 80 سنة سرق بنكا في سويسرا

مصراوي - وكالات:

ألقت الشرطة السويسرية القبض على رجل يبلغ من العمر 80 سنة، بعد عملية سطو على بنك في مدينة لوزيرن.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس الثلاثاء، عن المحققين في المدينة أن الرجل تم القبض عليه يوم الإثنين في لوزيرن، ثم اعترف بارتكاب جريمته التي نفذها في شهر ديسمبر الماضي.

ولم تكشف الشرطة عن اسم المتهم بسبب القوانين الخاصة بالدولة.

وبعد عملية السطو على البنك نشرت الشرطة صورة للرجل مرتديًا قناعًا أسود ويحمل حقيبة بلاستيكية زرقاء، وغادر البنك سيرًا على الأقدام.

ولم تشر التحقيقات ما إذا كان مسلحًا خلال تنفيذ الهجوم أم لا، ولم يتم الإعلان أيضًا عن قيمة المبلغ الذي سرقه من البنك.