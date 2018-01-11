الشرطة الفرنسية: توقيف 3 لصوص سرقوا مجوهرات بنحو 4.5 مليون يورو

باريس - (أ ش أ):

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على ثلاثة لصوص مسلحين من بين خمسة ، قاموا بسرقة مجوهرات بنحو 4.5 مليون يورو اليوم الأربعاء، من داخل فندق "ريتز" بالعاصمة الفرنسية "باريس" ولاذ أثنان منهما بالفرار .

وذكرت مصادر بالشرطة الفرنسية ،بأن اللصوص استخدموا فؤوس لكسر الفتارين الزجاجية التي يوجد خلفها المجوهرات المعروضة داخل الفندق .

و قد فتحت ادارة مكافحة العصابات للشرطة القضائية بباريس تحقيقا في حادث السرقة.

وتقوم متاجر فاخرة بعرض مجوهراتها داخل فندق"ريتز" الكائن بساحة "فاندوم" بوسط العاصمة الفرنسية "باريس".

و يأتي هذا الحادث بالرغم من تشديد الاجراءات الامنية في تلك المنطقة بعد تعرض عدة متاجر للمجوهرات في 2014 للسطو المسلح بساحة فاندوم حيث يوجد ايضا مقر وزارة العدل .​