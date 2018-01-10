محامي ترامب يتقدم بشكوى ضد "BuzzFeed" بتهمة التشهير بالرئيس الأمريكي

كتب - هشام عبد الخالق:

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إنه بعد مرور عام تقريبًا من نشر ملف قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، تقدم محامي الرئيس دونالد ترامب بشكوى ضد كل من شركة البحث التي تقدمت بها، وكذلك المؤسسة الإخبارية التي نشرتها، مع دعاوى قضائية تقول إن تلك الاتهامات خاطئة.

وقال مايكل كوهين، أحد المحامين الشخصيين لدونالد ترامب، الذي ورد اسمه في الملف الروسي، إن موقع BuzzFeed وعددًا من موظفيه "شهّروا" به، عندما نشروا وثيقتهم البالغ عدد صفحاتها 35 صفحة، ومقالًا مرافقًا لها في يناير الماضي، وإن شركة Fusion GPS ومالكها جلين سيمسون، شهّروا به أيضًا بعد أن استأجرت جاسوسًا بريطانيًا سابقًا لجمع تلك الوثائق كجزء من الحملة ضد ترامب.

واتّهم كوهين في دعواه، كلًا من BuzzFeed ورئيس تحريره بين سميث، ومراسله كين بنسنجر، ومحرريه ميريام إلدر ومارك سكوفز.

وكتب كوهين، في الدعوى التي قدمها، مساء الثلاثاء، على الرغم من أن BuzzFeed اعترف بحقيقة تلك الوثائق (غير المؤكدة التي قد لا يمكن التحقق منها) فقد نشرها الموقع، دون أن يحاول التأكد من صحة تلك التقارير من المدعي نفسه.

وقالت الشكوى المكتوبة ضد شركة Fusion: "سمحت الشركة لتلك الوثائق بالوقوع في أيدي وسائل الإعلام المتخصصة في الأخبار العاجلة التي تتناول أكثر القضايا إثارة- في ذلك الوقت-: ترشح ترامب للرئاسة".

ومع هذه الدعاوى القضائية، يصبح كوهين أقرب شخص للرئيس ترامب، يتجه بتلك الاتهامات الملقاة ضده، إلى ساحات القضاء، وقد تسمح تلك الدعاوى القضائية لكوهين بإثبات أن الاتهامات التي كانت في الملف المنشور "مزيفة".

ويؤكد كوهين في دعواه أيضًا أن الادعاءات التي كانت في الملف عن وجود علاقات بين روسيا، والرحلة التي سافر فيها، ولقائه بمسئولين روسيين "خاطئة"، وأن مثل تلك الادعاءات قد أضرته على المستوى المهني.

وقال ديفيد شوارتز، محامي كوهين، في بيان: "على الرغم من أن الأذى الذي تلقاه كوهين لا يمكن علاجه بالمال، فسوف نسعى لتحقيق أكبر قدر من الأذى جراء تلك الادعاءات الموجودة في الملف، ونحن نثق بمحاكمنا ونظامنا القضائي، وعندما تتضح جميع الحقائق سوف تسود العدالة، وسوف يفوز كوهين".

مات ميتنثال، المتحدث باسم BuzzFeed، رد على الدعوى في تصريح: "الملف لا يزال، قيد التحقيق من قبل الكونجرس ووكالات الاستخبارات وقدم إلى رئيسين متعاقبين وناقشتها وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم تفصيليًا، ويبدو أن الجمهور مهتم بها بشكل واضح"، وأضاف "ليست هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها محامى ترامب الصحافة الحرة، ونحن نتطلع للدفاع عن التعديل الأول الخاص بنا في المحاكم".​